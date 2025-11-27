Этот универсальный онлайн PDF-редактор позволяет редактировать текст и добавлять изображения, формы, делать пометки или писать комментарии от руки. Самый простой способ быстро отредактировать свою работу, чтобы уделять больше времени бизнесу.
Работа с документами не должна быть сложной. Именно поэтому мы упростили процесс редактирования PDF-файлов, чтобы предоставить вам свободу действий при работе со своими профессиональными документами.
Когда мы говорим «редактировать», мы не шутим. Добавляйте новый текст, редактируйте имеющийся текст, выделяйте цветом, рисуйте, вставляйте формы и изображения. Одним словом, делайте все, что вам нужно. Все очень просто, никаких настроек или обучения. Сразу приступайте к работе.
Воспользуйтесь функцией «Упорядочить», чтобы переставлять блоки, объединять, извлекать, разделять и пр. Благодаря разнообразным возможностям экспорта сохраните свой документ в нужном вам формате. Вы даже можете сжать или свести свой PDF-файл. Ваш документ — ваши правила.
Закончили колдовать и редактировать свой PDF-файл? Просто сохраните свой отредактированный файл в Smallpdf, на устройство или в другое наше подключенное приложение, например Dropbox или G Suite, или передайте его с помощью ссылки для быстрой загрузки.
Все инструменты очень простые: ни вам, ни вашим коллегам не придется читать или изучать длинные инструкции перед началом работы. Просто выгрузите свой файл и приступайте к редактированию.
Быстро переключайтесь между 30+ PDF-инструментами, сжимайте или экспортируйте свой файл в Word, Excel, PowerPoint или JPG.
Вам больше не придется работать за столом. Благодаря мобильному приложению Smallpdf (доступно для Android и iOS) вы можете редактировать PDF-файлы на ходу.
Мы соблюдаем Общий регламент по защите персональных данных (GDPR), чтобы обеспечить надлежащую обработку ваших данных.
Ежегодно мы проходим аудит для подтверждения сертификата ISO/МЭК 27001 — гарантии защиты и безопасности вашей информации.
Благодаря высокотехнологичному TLS-шифрованию мы обеспечиваем безопасность ваших файлов, даже пока вы их редактируете, сжимаете или конвертируете.
С бесплатной учетной записью можно добавлять текст и изображения, выделять и вставлять рисунки в PDF-файлы, а также упорядочивать документы. Для прямого редактирования PDF-файлов требуется подписка Pro, которую вы можете попробовать бесплатно в течение 7 дней. Отменить подписку можно в любое время в течение пробного периода.
Smallpdf — идеальное решение для команд и компаний, которым требуется редактировать документы PDF, делая при этом работу с PDF эффективнее. Тариф Smallpdf для групп предлагает индивидуальные решения для команд любого размера, чтобы они могли работать более эффективно и быстрее выполнять свои задачи.
Изменить текст в документе проще простого. Выгрузите файл, перейдите на вкладку «Редактировать текст» и выберите текст, который нужно изменить. Обратите внимание, что прямое редактирование текста — функция в подписке Pro, которая включает бесплатный пробный период в течение 7 дней. Вы можете отменить подписку в любой момент в течение пробного периода, если она вам не подойдет.
Чтобы защитить отредактированный PDF-файл паролем, перейдите к инструменту защиты PDF в раскрывающемся списке инструментов. Затем вы можете установить и подтвердить пароль, чтобы защитить свой файл.
Редактируйте текст, изображения и аннотации в ваших документах с помощью онлайн-инструментов, таких как Smallpdf. Забудьте о программном обеспечении — просто выгрузите файл и начинайте работу.
Smallpdf обеспечивает безопасность редактирования PDF-файлов благодаря шифрованию TLS, сертификации ISO/IEC 27001 и соблюдению стандартов GDPR. Ваши данные находятся в полной безопасности как в процессе редактирования, так и после него.
Редактируйте PDF-файлы онлайн бесплатно с помощью Smallpdf. Просто перетащите файл в редактор и приступайте к работе. Установка программного обеспечения не требуется.
Инструмент OCR от Smallpdf позволяет преобразовать отсканированные документы в редактируемый цифровой текст. Завершив конвертацию, вы можете напрямую редактировать текст с помощью PDF-редактора.
Чтобы выделить части PDF-файла, перетащите его в PDF-редактор Smallpdf в верхней части этой страницы и используйте инструмент выделения.
Онлайн-инструмент eSign позволяет легко создавать, запрашивать и ставить электронные подписи, а также заполнять анкеты и формы.
Воспользуйтесь нашим инструментом для выделения текста в своих PDF-документах онлайн. Бесплатно и без регистрации.
Самое популярное веб-приложение, позволяющее рисовать в PDF-файлах с помощью мыши, стилуса или сенсорной панели.
Редактирование PDF-файлов не должно быть сложным. Попробуйте Smallpdf Pro в течение 7-дневного бесплатного пробного периода и получите доступ к 30+ инструментам, упрощающим работу и жизнь.