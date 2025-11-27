Smallpdf logo
Smallpdf logo
Инструменты
  • Цены
  1. Главная
  2. Редактировать PDF

PDF-редактор

Этот универсальный онлайн PDF-редактор позволяет редактировать текст и добавлять изображения, формы, делать пометки или писать комментарии от руки. Самый простой способ быстро отредактировать свою работу, чтобы уделять больше времени бизнесу.

  • Редактируйте PDF на Mac, Windows и мобильных устройствах
  • Упорядочите свои документы с помощью облачного хранилища
  • Работайте безопасно, доверившись швейцарским технологиям

Редактировать PDF-файлы проще простого

Работа с документами не должна быть сложной. Именно поэтому мы упростили процесс редактирования PDF-файлов, чтобы предоставить вам свободу действий при работе со своими профессиональными документами.

Непревзойденные возможности редактирования PDF-файлов — ничего сложного

Когда мы говорим «редактировать», мы не шутим. Добавляйте новый текст, редактируйте имеющийся текст, выделяйте цветом, рисуйте, вставляйте формы и изображения. Одним словом, делайте все, что вам нужно. Все очень просто, никаких настроек или обучения. Сразу приступайте к работе.

Document management tools available with Smallpdf’s Edit PDF

Краткий обзор функции упорядочения документов

Воспользуйтесь функцией «Упорядочить», чтобы переставлять блоки, объединять, извлекать, разделять и пр. Благодаря разнообразным возможностям экспорта сохраните свой документ в нужном вам формате. Вы даже можете сжать или свести свой PDF-файл. Ваш документ — ваши правила.

Editing capabilities available with Smallpdf’s edit tool

Быстро сохранять, легко передавать

Закончили колдовать и редактировать свой PDF-файл? Просто сохраните свой отредактированный файл в Smallpdf, на устройство или в другое наше подключенное приложение, например Dropbox или G Suite, или передайте его с помощью ссылки для быстрой загрузки.

Smallpdf’s easy to use sharing tool
5-step instructions on how to edit a PDF online for free with Smallpdf

Как бесплатно редактировать PDF-файлы онлайн

  1. Импортируйте или перетащите PDF-файл в наш инструмент редактирования.
  2. Добавьте текст, изображения, фигуры, пометки и электронные подписи.
  3. При необходимости упорядочите страницы документа.
  4. Нажмите «Экспорт», чтобы экспортировать файл как PDF или в другом формате.
  5. Загрузите готовый отредактированный PDF-файл — вот и все!

Редактировать PDF-файл онлайн легко и просто

  • Tools so easy to use—no training needed

    Мощные инструменты, не требующие обучения

    Все инструменты очень простые: ни вам, ни вашим коллегам не придется читать или изучать длинные инструкции перед началом работы. Просто выгрузите свой файл и приступайте к редактированию.

  • Work with Edit PDF on any device and operating system

    Легко меняйте инструменты и типы файлов

    Быстро переключайтесь между 30+ PDF-инструментами, сжимайте или экспортируйте свой файл в Word, Excel, PowerPoint или JPG.

  • The various formats that can be used with Smallpdf’s edit tool

    Редактируйте файлы на ходу

    Вам больше не придется работать за столом. Благодаря мобильному приложению Smallpdf (доступно для Android и iOS) вы можете редактировать PDF-файлы на ходу.

  • GDPR compliance stamp

    Соблюдение GDPR

    Мы соблюдаем Общий регламент по защите персональных данных (GDPR), чтобы обеспечить надлежащую обработку ваших данных.

  • ISO/IEC 27001 compliance stamp

    Сертификат ISO/МЭК 27001

    Ежегодно мы проходим аудит для подтверждения сертификата ISO/МЭК 27001 — гарантии защиты и безопасности вашей информации.

  • Secure file encryption for safe downloads

    Шифрование передачи файлов

    Благодаря высокотехнологичному TLS-шифрованию мы обеспечиваем безопасность ваших файлов, даже пока вы их редактируете, сжимаете или конвертируете.

Часто задаваемые вопросы об инструменте редактирования PDF

  • Инструмент редактирования PDF бесплатный?

    С бесплатной учетной записью можно добавлять текст и изображения, выделять и вставлять рисунки в PDF-файлы, а также упорядочивать документы. Для прямого редактирования PDF-файлов требуется подписка Pro, которую вы можете попробовать бесплатно в течение 7 дней. Отменить подписку можно в любое время в течение пробного периода.

  • Я могу приобрести лицензию для всех своих коллег?

    Smallpdf — идеальное решение для команд и компаний, которым требуется редактировать документы PDF, делая при этом работу с PDF эффективнее. Тариф Smallpdf для групп предлагает индивидуальные решения для команд любого размера, чтобы они могли работать более эффективно и быстрее выполнять свои задачи.

  • Я смогу редактировать текст прямо в PDF?

    Изменить текст в документе проще простого. Выгрузите файл, перейдите на вкладку «Редактировать текст» и выберите текст, который нужно изменить. Обратите внимание, что прямое редактирование текста — функция в подписке Pro, которая включает бесплатный пробный период в течение 7 дней. Вы можете отменить подписку в любой момент в течение пробного периода, если она вам не подойдет.

  • Я могу добавить пароль для защиты отредактированного файла?

    Чтобы защитить отредактированный PDF-файл паролем, перейдите к инструменту защиты PDF в раскрывающемся списке инструментов. Затем вы можете установить и подтвердить пароль, чтобы защитить свой файл.

  • Как лучше всего редактировать PDF-файл без Adobe Acrobat?

    Редактируйте текст, изображения и аннотации в ваших документах с помощью онлайн-инструментов, таких как Smallpdf. Забудьте о программном обеспечении — просто выгрузите файл и начинайте работу.

  • Безопасны ли онлайн-инструменты для подписания PDF-файлов?

    Smallpdf обеспечивает безопасность редактирования PDF-файлов благодаря шифрованию TLS, сертификации ISO/IEC 27001 и соблюдению стандартов GDPR. Ваши данные находятся в полной безопасности как в процессе редактирования, так и после него.

  • Как редактировать PDF-файл на Mac или Chrome?

    Редактируйте PDF-файлы онлайн бесплатно с помощью Smallpdf. Просто перетащите файл в редактор и приступайте к работе. Установка программного обеспечения не требуется.

  • Можно ли редактировать текст в отсканированном PDF-файле?

    Инструмент OCR от Smallpdf позволяет преобразовать отсканированные документы в редактируемый цифровой текст. Завершив конвертацию, вы можете напрямую редактировать текст с помощью PDF-редактора.

  • Какой самый простой способ выделить текст онлайн в PDF-файле?

    Чтобы выделить части PDF-файла, перетащите его в PDF-редактор Smallpdf в верхней части этой страницы и используйте инструмент выделения.

Советы и премудрости редактирования PDF-файлов

Показать другие статьи

Вы решаете, как работать с документами

Редактирование PDF-файлов не должно быть сложным. Попробуйте Smallpdf Pro в течение 7-дневного бесплатного пробного периода и получите доступ к 30+ инструментам, упрощающим работу и жизнь.

Попробуйте 7 дней бесплатно
Оцените этот инструмент
4,4 / 5 - 146 476 голосов