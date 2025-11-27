PDF-редактор

Часто задаваемые вопросы об инструменте редактирования PDF

Инструмент редактирования PDF бесплатный? С бесплатной учетной записью можно добавлять текст и изображения, выделять и вставлять рисунки в PDF-файлы, а также упорядочивать документы. Для прямого редактирования PDF-файлов требуется подписка Pro, которую вы можете попробовать бесплатно в течение 7 дней. Отменить подписку можно в любое время в течение пробного периода.

Я могу приобрести лицензию для всех своих коллег? Smallpdf — идеальное решение для команд и компаний, которым требуется редактировать документы PDF, делая при этом работу с PDF эффективнее. Тариф Smallpdf для групп предлагает индивидуальные решения для команд любого размера, чтобы они могли работать более эффективно и быстрее выполнять свои задачи.

Я смогу редактировать текст прямо в PDF? Изменить текст в документе проще простого. Выгрузите файл, перейдите на вкладку «Редактировать текст» и выберите текст, который нужно изменить. Обратите внимание, что прямое редактирование текста — функция в подписке Pro, которая включает бесплатный пробный период в течение 7 дней. Вы можете отменить подписку в любой момент в течение пробного периода, если она вам не подойдет.

Я могу добавить пароль для защиты отредактированного файла? Чтобы защитить отредактированный PDF-файл паролем, перейдите к инструменту защиты PDF в раскрывающемся списке инструментов. Затем вы можете установить и подтвердить пароль, чтобы защитить свой файл.

Как лучше всего редактировать PDF-файл без Adobe Acrobat? Редактируйте текст, изображения и аннотации в ваших документах с помощью онлайн-инструментов, таких как Smallpdf. Забудьте о программном обеспечении — просто выгрузите файл и начинайте работу.

Безопасны ли онлайн-инструменты для подписания PDF-файлов? Smallpdf обеспечивает безопасность редактирования PDF-файлов благодаря шифрованию TLS, сертификации ISO/IEC 27001 и соблюдению стандартов GDPR. Ваши данные находятся в полной безопасности как в процессе редактирования, так и после него.

Как редактировать PDF-файл на Mac или Chrome? Редактируйте PDF-файлы онлайн бесплатно с помощью Smallpdf. Просто перетащите файл в редактор и приступайте к работе. Установка программного обеспечения не требуется.

Можно ли редактировать текст в отсканированном PDF-файле? Инструмент OCR от Smallpdf позволяет преобразовать отсканированные документы в редактируемый цифровой текст. Завершив конвертацию, вы можете напрямую редактировать текст с помощью PDF-редактора.